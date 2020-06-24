المسماري: الجيش الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة.. فيديو

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث بأسم الجيش الوطني الليبي ، إن الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت، موضحا أن القوات المسلحة قامت بعمل تدريب في منطقة غرب سرت، وبشكل عام القوات المسلحة في المستوى عالي وجاهزة للتعامل.





وأضاف "المسماري " خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الافريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الأفريقي من خلال المساعدات، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد يتحدث باسم الشعب الليبي إلا من يمثلهم فقط.





وأوضح المتحدث بأسم الجيش الوطني الليبي، أن هناك دول تحفظت بشأن الازمة الليبية، وذلك يرجع إلى تغلغل الفكر الاردوغاني في بعض الدول، منوها إلى أن أردوغان يحاول محاصرة ثروات ليبيا والقلب النابض مصر، وهذا دليل عل ما تقوم به ليبيا ضد مشروع أردوغان في ليبيا





وأشار إلى أن معركة الكرامة دمرت مشروع إردوغان وحماية الأمة العربية، لذلك الجيش الليبي مستمر في تدمير كل المشاريع التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية والاسلامية





ونوه إلى أن تركيا تواصل إرسال أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، لافتا إلى أن قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا، منوها إلى أن وجود تركيا في ليبيا يهدد المنطقة بالكامل، وأردوغان يعمل لصالح دول ومخابرات أخرى وليس لصالح الشعب التركي.



