بولتون يكشف: ترامب تجاهل تحذيرات تفشي كورونا بسبب الصين

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب تجاهل التحذيرات بخصوص تفشي فيروس كورونا.





وقال بولتون في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إنه يحمل ترامب المسئولية الكاملة في عدم نجاح الولايات المتحدة في احتواء الفيروس حتى الآن.





وأضاف: "ترامب تجاهل التحذيرات بسبب تأثيرها المحتمل على الاتفاق التجاري مع الصين، فقد كذب الرئيس وأخفى معلومات بشأن تفشي الوباء، ولم يرغب سماع أخبار سيئة عن صديقه الرئيس الصيني".





وتابع: "لم يكن يريد أن يسمع أخبارًا سيئة حول إخفاء الفيروس في الصين بسبب تأثيره المحتمل على الصفقة التجارية الصينية التي يريد إبرامها".





وبحسب بولتون فإن حقيقة أن الرئيس غض الطرف عن التحذيرات المبكرة من تفشي الوباء أدى إلى الوضع الحالي وهو أن البلاد لا تستطيع التعامل مع كورونا.



