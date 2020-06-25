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أخبار العالم

أفريقيا تسجيل 336 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:29 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ  فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 336,019 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 8,856 حالة وفاة وتعافى 160,833 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، توقع أن يصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى 10 ملايين شخص، خلال الأسبوع المقبل.


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وأكد غبريسوس، أنه "نتوقع أن نصل إلى نحو 10 ملايين إصابة خلال الأسبوع المقبل. وهذا تذكير واقعي بأنه حتى بينما نواصل البحث في اللقاحات والعلاجات، فإننا نتحمل مسؤولية عاجلة للقيام بكل ما في وسعنا باستخدام الأدوات التي لدينا الآن لمنع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح".

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