AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة : الحجر الزراعي الصيني يفوض نظيره المصري باعتماد مزارع التمور التصديرية

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:06 م
التمور
التمور
Advertisements
شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد تفويض الحجر الزراعي الصيني لنظيره المصري باعتماد مزارع التمور للتصدير إلي الصين.

وقال العطار إنه نظرا لظروف فيروس كورونا وصعوبة السفر الدولي قام الحجر الزراعي الصيني بتفويض نظيره المصري في اعتماد المزارع التصديرية طبقا للاشتراطات الفنية الصينية.

اقرأ أيضا:

وأضاف ان هذه الخطوة من الجانب الصيني تعكس ثقة السلطات الصينية في الحجر الزراعي المصري و يسهم هذا التفويض فى زياده صادرات مصر للصين من التمور والتغلب على الآثار السلبية لأزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج مصر من التمور يبلغ 1,7مليون طن سنويا من حوالي 15 مليون نخلة تتمركز في أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه والبحيرة والشرقية ويبلغ انتاجنا حوالى 18% من الإنتاج العالمي. 

والجدير بالذكر ان المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وتشهد إقبالا متزايدا من جميع الدول نظرا لجودتها العالية حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 3,5 مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن رغم تفشي فيروس كورونا في العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال أزمة فيروس كورونا..الزراعة: الصادرات المصرية تغزو أسواق كل دول العالم

تصدير المنتجات الزراعية المصرية في أزمة كورونا .. الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2,4 مليون طن منذ بداية 2020 .. والفلاحين: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال

البرتقال المصري يغزو أسواق العالم.. الزراعة: تفوقنا على إسبانيا.. والفلاحين: الطلب تزايد بسبب كورونا

رغم أزمة كورونا .. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3 ملايين طن

لأول مرة.. فتح أسواق أوزباكستان وأندونيسيا أمام الموالح المصرية

ترشيحاتنا

شاومينج ينشر إجابات امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 بعد توزيعه في اللجان

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي إلى لجان الثانوية العامة

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

أكبر تدهور في تاريخها.. الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

تعرف علي سر وضع صورة أسامة بن لادن في مدرجات الدوري الانجليزي.. صور

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكاليف بسيطة.. وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال

تخطف الأنظار .. ديالا مكي تبهر متابعها بإطلالة جديدة

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020