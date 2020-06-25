الزراعة : الحجر الزراعي الصيني يفوض نظيره المصري باعتماد مزارع التمور التصديرية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد تفويض الحجر الزراعي الصيني لنظيره المصري باعتماد مزارع التمور للتصدير إلي الصين.





وقال العطار إنه نظرا لظروف فيروس كورونا وصعوبة السفر الدولي قام الحجر الزراعي الصيني بتفويض نظيره المصري في اعتماد المزارع التصديرية طبقا للاشتراطات الفنية الصينية.





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وأضاف ان هذه الخطوة من الجانب الصيني تعكس ثقة السلطات الصينية في الحجر الزراعي المصري و يسهم هذا التفويض فى زياده صادرات مصر للصين من التمور والتغلب على الآثار السلبية لأزمة كورونا.





تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج مصر من التمور يبلغ 1,7مليون طن سنويا من حوالي 15 مليون نخلة تتمركز في أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه والبحيرة والشرقية ويبلغ انتاجنا حوالى 18% من الإنتاج العالمي.



