مباشرة ومن المقرر.. طلاب الثانوية الأزهرية يعلقون على امتحان القرآن.. فيديو

أشاد عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، من لجنة معهد الدكتور طلعت السيد، بمدينة نصر، بأسئلة امتحان القرآن الكريم اليوم.





وقال الطالب عبد الرحمن محمد، إن أسئلة امتحان القرآن اليوم كانت سهلة وأجبنا عليها





وأشار سعيد علي، إلى أن الأسئلة كانت مباشرة ومن المقرر الذي تم حفظه خلا ل العام الدراسي.





ونوه أن بعض أسئلة الامتحانات السابقة كانت فيها صعوبة بعض الشئ ولكن كانت من الكتاب المدرسي.



