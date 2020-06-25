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تعليم

مباشرة ومن المقرر.. طلاب الثانوية الأزهرية يعلقون على امتحان القرآن.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:13 م
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
أشاد عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، من لجنة معهد الدكتور  طلعت السيد، بمدينة نصر، بأسئلة امتحان القرآن الكريم اليوم.

وقال الطالب عبد الرحمن محمد، إن أسئلة امتحان القرآن اليوم كانت سهلة وأجبنا عليها 

وأشار  سعيد علي، إلى أن الأسئلة كانت مباشرة ومن المقرر الذي تم حفظه خلا ل العام الدراسي.

ونوه أن بعض أسئلة الامتحانات السابقة كانت فيها صعوبة بعض الشئ ولكن كانت من الكتاب المدرسي.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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