صحة شمال سيناء: ٣٥ حالة ايجابية لكورونا و٥٨ بالعزل المنزلي

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كما بلغت الحالات السلبية ٤٢ حالة ' بينما هناك ٤ حالات تحت البحث و ٥٨ حالة عزل منزلي بدون عينات شفي منها ٣٥ حاله' و ٢٣حالة تحت العزل.وقد تم تنفيذ ' برنامج متابعة المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالعريش ونخل ' للوقاية من الإصابةكما نم توزيع الحقائب والأدوية اللازمة للمخالطين كما تم تطهير منزل الحالة بواسطة مجلس مدينة نخل وتم إعطاء إرشادات العزل المنزلى وعمل التوعية اللازمة وضرورة الإهتمام بالتغذية الصحية.