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محافظات

صحة شمال سيناء: ٣٥ حالة ايجابية لكورونا و٥٨ بالعزل المنزلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:37 م
كورونا-ارشيفية
كورونا-ارشيفية
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احمد صالح
قال الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ' ان الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت ٣٥ حالة منذ بداية الوباء '
منها : ٧ حالات بمستشفي العريش العام ' و ٤حالات بمستشفي بءر العبد المركزي وعزل منزلي ل ١٣ حالة ' و٤ حالات وفاة وشفاء ٧ حالات.

أضاف في بيان ' ان حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بلغت ٤٢ حالة ' منها " ٧ اصابة بالفيروس و ٣٥ ممن ظهرت عليهم الاعراض".

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كما بلغت الحالات السلبية ٤٢ حالة ' بينما هناك ٤ حالات تحت البحث و ٥٨ حالة عزل منزلي بدون عينات شفي منها ٣٥ حاله' و ٢٣حالة تحت العزل.

وقد تم تنفيذ ' برنامج متابعة المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالعريش ونخل ' للوقاية من الإصابة

كما نم توزيع الحقائب والأدوية اللازمة للمخالطين كما تم تطهير منزل الحالة بواسطة مجلس مدينة نخل وتم إعطاء إرشادات العزل المنزلى وعمل التوعية اللازمة وضرورة الإهتمام بالتغذية الصحية.



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