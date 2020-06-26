الملعقة السحرية صباحا تخفض الكوليسترول وتنقص وزنك

فوائد عديدة لتناول ملعقة من دقيق الشوفان في الصباح على الإفطار فهو يساعد في تقليل خطر الإصابة ب أمراض القلب وفقا لموقع Bright Side ثمانية أسباب لبدء تناول الشوفان كل يوم.

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1. ستحصلين على بشرة أفضل.





يعتبر دقيق الشوفان مثاليًا لعلاج الأمراض الالتهابية ، مثل الأكزيما أو التهيج ، كما أنه يعزز البشرة الصحية.ويوفر تجديد ملحوظ لخلايا الجلد.





2.

مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

الشوفان غني بمضادات الأكسدة - أحدها أفينانثراميدات - التي تساعد في محابة الحكة والالتهاب وضغط الدم.







3. الكثير من الطاقة.





دقيق الشوفان غني بالكربوهيدرات ويوفر المزيد من الطاقة للجسم لأنك ستشعرين بالرضا لفترة أطول .





4. سوف تفقدين الوزن.

5. سينخفض ​​الكوليسترول.

