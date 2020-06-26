الملعقة السحرية صباحا تخفض الكوليسترول وتنقص وزنك

فوائد عديدة لتناول ملعقة من دقيق الشوفان في الصباح على الإفطار فهو يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وفقا لموقع Bright Side ثمانية أسباب لبدء تناول الشوفان كل يوم.
يساعد الاستهلاك اليومي من دقيق الشوفان على تحسين التمثيل الغذائي ، وتسريع فقدان الوزن . تسمح لنا وجبة الإفطار التي تعتمد على دقيق الشوفان على مدى فترة طويلة بالامتناع عن تناول السعرات الحرارية الزائدة.
5. سينخفض الكوليسترول.
يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول في الجسم وخفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ في الدم.
إقرأ أيضا ..السكر يسبب تلك الكارثة فى الشرايين
1. ستحصلين على بشرة أفضل.
يعتبر دقيق الشوفان مثاليًا لعلاج الأمراض الالتهابية ، مثل الأكزيما أو التهيج ، كما أنه يعزز البشرة الصحية.ويوفر تجديد ملحوظ لخلايا الجلد.
2. مستويات عالية من مضادات الأكسدة.
الشوفان غني بمضادات الأكسدة - أحدها أفينانثراميدات - التي تساعد في محابة الحكة والالتهاب وضغط الدم.
3. الكثير من الطاقة.
دقيق الشوفان غني بالكربوهيدرات ويوفر المزيد من الطاقة للجسم لأنك ستشعرين بالرضا لفترة أطول .
4. سوف تفقدين الوزن.
يساعد الاستهلاك اليومي من دقيق الشوفان على تحسين التمثيل الغذائي ، وتسريع فقدان الوزن . تسمح لنا وجبة الإفطار التي تعتمد على دقيق الشوفان على مدى فترة طويلة بالامتناع عن تناول السعرات الحرارية الزائدة.
5. سينخفض الكوليسترول.
يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول في الجسم وخفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ في الدم.