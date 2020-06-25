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ديني

وكيل الأزهر: إلغاء ندب 4 ملاحظين في امتحانات الثانوية ورصد حالتي غش

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:00 م
وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية
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محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، انه تم رصد حالة غش إلكتروني واخرى غش ورقى، في امتحان القرآن الكريم بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية. 

وأضاف عباس في المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل امتحان اليوم، انه تم رصد 11 حالة شطب علي الورقة وتم تحرير محاضر لهذه الحالات.

وأشار الي انه تم الغاء ندب 4 ملاحظين في اللجان منهم حالة واحدة ارتفاع في درجة الحرارة وثلاث حالات لمخالفات إدارية.

وكشف وكيل الأزهر، انه تم البدء في تصحيح العينات العشوائية لمادة الفقه وسيتم الإعلان عن النتيجة الأحد المقبل. 

وذكر انه من المقرر البدء في أعمال التصحيح العام يوم السبت المقبل بمادة الفقه تليها باقي المواد. 
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