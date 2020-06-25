وكيل الأزهر: إلغاء ندب 4 ملاحظين في امتحانات الثانوية ورصد حالتي غش

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، انه تم رصد حالة غش إلكتروني واخرى غش ورقى، في امتحان القرآن الكريم بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.





وأضاف عباس في المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل امتحان اليوم، انه تم رصد 11 حالة شطب علي الورقة وتم تحرير محاضر لهذه الحالات.





وأشار الي انه تم الغاء ندب 4 ملاحظين في اللجان منهم حالة واحدة ارتفاع في درجة الحرارة وثلاث حالات لمخالفات إدارية.



