AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر يتابع الامتحانات لحظة بلحظة.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:39 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه في ختام الأسبوع الأول من الامتحانات والذي انتهى بمادة القرآن الكريم، تقدم للامتحان 865 39 طالبًا وطالبة، بنسبة غياب 4%، مضيفًا أنه تم إلغاء امتحانات الشفوى لمادة القرآن الكريم لجميع طلاب الشهادة الثانوية، على أن توزع العشر درجات المقررة له على أسئلة الامتحان التحريري بواقع درجتين لكل سؤال ليكون السؤال بـ 10 درجات كاملة، أما  بالنسبة للطلاب المعيدين فيحق لهم دخول الشفوي وكذلك المكفوفين.

وزف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشرى للطلاب بأنه تم القبض على القائمين على الموقع المشبوه شاومينج الذي كان يقوم بتسريب الأسئلة والإجابة عليها، مما كان يتسبب في ضياع مجهود الطلاب طوال العام، ويؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم.
 

وبين حالة الطالبة التي ابتلعت دبوسا، أمس الأربعاء، أنه تم استخراجه بمستشفى الحسين التابعة لجامعة الأزهر، وأن الطالبة تعافت وعادت لبيتها وسوف تستكمل الامتحان.

وتقدم الشيخ صالح بالشكر لمحافظتي المنيا وبورسعيد طلابًا وملاحظين لعدم ورود أي شكاوى منهم، وهذا يعود لالتزام الطلاب وانضباطهم، موضحًا أنه فيما يتعلق بامتحان اليوم، لم يتم رصد سوى حالة واحدة للغش الإلكتروني بواسطة الهاتف في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وحالة غش ورقي واحدة، و 11 حالة شطب علي الإجابات، و 4 حالات إلغاء ندب السادة الملاحظين منهم حالة تعاني من الحساسية والثلاث الآخرين لأسباب إدارية وفنية ولعدم الالتزام بالتعليمات.

 وأشار وكيل الأزهر أنه من اليوم تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة ويوم الأحد سيتم إعلان نتائج العينات، مبينًا أن التصحيح العام سيبدأ يوم السبت بمادة الفقه ثم يليه باقي المواد يومًا بيوم، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والصحة علي الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول امتحان القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بعد التعديل

ننشر المراجعة النهائية لمادة الديناميكا لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

المراجعة النهائية في الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية .. اشتباه بـ كورونا وانتظام في الدخول وإشادة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس

سكرتير البحيرة يتابع ميدانيا سير امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد دمنهور

وكيل الأزهر: إلغاء ندب 4 ملاحظين في امتحانات الثانوية ورصد حالتي غش

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث| تفاصيل سقوط شبكة دعارة مع الأثرياء العرب .. ضبط أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020.. والتحقيق مع شقيق ياسمين عبد العزيز

حصاد الجيش: رئيس الأركان يبحث التعاون الثنائي مع مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات .. تدريبات مصرية اسبانية في البحر الأحمر .. وإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء

لو بتعاني من آلام الظهر.. 3 أعشاب طبيعية تخلصك منه في ثوان

خاص| بالأسماء والمستندات .. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة بقطر ومؤسسات في دعم الإرهاب

العربية: جلسة لمجلس الأمن الإثنين المقبل حول أزمة سد النهضة

30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

حصاد الجيش: رئيس الأركان يبحث التعاون الثنائي مع مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات .. تدريبات مصرية اسبانية في البحر الأحمر .. وإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

انتحار أم شروع في قتل.. أهالي المطرية: الزوجة المنتحرة معندهاش كورونا.. غفلت جوزها ونطت من الشباك وقالت سامحني يا رب

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

طالبة تعاني من آلام الولادة في إحدى لجان الثانوية العامة بالعجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

5 أطعمة تسكن الألم وتقضى على البكتيريا

عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد