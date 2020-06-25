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تعليم

تعرف على موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية فى هندسة عين شمس

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:06 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
صرح الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس انه سوف تبدأ تدريبات وامتحانات العملي لبعض المقررات يوم السبت 11 يوليو مع بدء الامتحانات النهائية لجميع المقررات يوم السبت 18 يوليو وسوف يعلن عن الجداول التفصيلية لاحقا. 

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وأكد عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس علي أخذ جميع الإجراءات الاحترازية وذلك للمحافظة على جميع أفراد منظومة التعليم من طلاب وأعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة والاداريين وأفراد الأمن.

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وأشار الي تقسيم درجات المقرر إلى الأجزاء التالية: مجموعة من التكليفات - امتحان نهائي - امتحان عملي (إن وجد).

بالإضافة إلى طلاب الفرق النهائية يتم إجراء امتحانات الحالات التالية في اللوائح التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة وهم:

- الطلاب المسجلون في مقررات للتحسين في فصل ربيع 2020.

- الطلاب الراسبون في مقررات في فصول دراسية سابقة واختاروا أن يمتحنوا فيها كي يحصلوا على درجاتهم كاملة طبقا للائحة.

- الطلاب المسجلون مقررات إضافية عن الخطة الأكاديمية في فصل ربيع 2020.
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