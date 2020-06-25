AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أوقاف الفيوم: لا مصلى للسيدات يوم السبت.. وصلاة الرجال بالكمامة

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:38 م
فتح المساجد
فتح المساجد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

 صرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم، أن مديرية أوقاف الفيوم، استعدت لفتح المساجد اعتبارا من السبت المقبل طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


أضاف أبو حبيب : بأنه لا مصلى للسيدات ، والصلاة للرجال فقط ، حيث يشترط على المصلى أن يرتدى كمامة ومعه مصلاه خاصة به، وأن يحضر للمسجد متوضئا لأن دورات المياه مغلقة تماما.


وأكد على  الحرص على المسافة التباعدية  بطول  متر ونصف المتر بينه وبين المصلي الذى يقف بجواره يمينا ويسارا حرصا على صحته، وتجنب المصافحة والعناق داخل المسجد.



 أقرأ أيضا :استعدادا لعودة الحياة لطبيعتها.. محافظ الفيوم يناقش آليات وضوابط عمل المطاعم والمقاهي


وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأنه سيتم فتح معظم المساجد باستثناء الزوايا والمساجد الصغيرة فستظل مغلقة الآن.


وبالنسبة للتعقيم يتم تعقيم المساجد قبل وبعد كل صلاة  ، حرصا على صحة وسلامة المصلين .


وناشد أبو حبيب  المصلين بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم وصحتهم وصحة أسرهم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فتح المساجد.. الأوقاف تحدد مصير صلاة الجنازة وفتح دور المناسبات

لأول مرة .. الأوقاف تسمح بالصلاة في المساجد الجديدة بعد تسليمها بدون «فرش»

فتح المساجد في مصر .. الأوقاف تحدد شرطاً لإقامة الصلاة في الزوايا

وزير الأوقاف: تغيير صيغة الأذان فجر السبت.. وخدمة بيوت الله وضيوفها شرف لنا

ضوابط جديدة.. الأوقاف تنشر رسما توضيحيا لشكل الوقوف داخل المساجد بعد فتحها

قبل فتح المساجد .. الأوقاف: توزيع مستلزمات تعقيم ومطهرات على المديريات

ترشيحاتنا

شيء يفرح.. سلوى محمد علي تبكي على الهواء وتوجه رسالة لزوجها الراحل

القوات البحرية اليونانية تغرق سفينة بالبحر المتوسط .. فيديو

إصابة الفنان عبد الله مشرف بجلطة في المخ

طلق ولادة في اللجنة.. وطالب يهرب بالأسئلة.. 12 مشهدا غريبا في امتحانات الثانوية اليوم

خاص| بالأسماء والمستندات .. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة بقطر ومؤسسات في دعم الإرهاب

بدون مكياج.. ياسمين صبري تشعل الـ سوشيال ميديا بصورة على الشاطئ

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

حصاد الجيش: رئيس الأركان يبحث التعاون الثنائي مع مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات .. تدريبات مصرية اسبانية في البحر الأحمر .. وإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

انتحار أم شروع في قتل.. أهالي المطرية: الزوجة المنتحرة معندهاش كورونا.. غفلت جوزها ونطت من الشباك وقالت سامحني يا رب

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

طالبة تعاني من آلام الولادة في إحدى لجان الثانوية العامة بالعجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

5 أطعمة تسكن الألم وتقضى على البكتيريا

عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد