أوقاف الفيوم: لا مصلى للسيدات يوم السبت.. وصلاة الرجال بالكمامة

صرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم، أن مديرية أوقاف الفيوم، استعدت لفتح المساجد اعتبارا من السبت المقبل طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





أضاف أبو حبيب : بأنه لا مصلى للسيدات ، والصلاة للرجال فقط ، حيث يشترط على المصلى أن يرتدى كمامة ومعه مصلاه خاصة به، وأن يحضر للمسجد متوضئا لأن دورات المياه مغلقة تماما.





وأكد على الحرص على المسافة التباعدية بطول متر ونصف المتر بينه وبين المصلي الذى يقف بجواره يمينا ويسارا حرصا على صحته، وتجنب المصافحة والعناق داخل المسجد.









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وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأنه سيتم فتح معظم المساجد باستثناء الزوايا والمساجد الصغيرة فستظل مغلقة الآن.





وبالنسبة للتعقيم يتم تعقيم المساجد قبل وبعد كل صلاة ، حرصا على صحة وسلامة المصلين .





وناشد أبو حبيب المصلين بالالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم وصحتهم وصحة أسرهم .