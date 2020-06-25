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أخبار العالم

الغنوشي يناقض حركة النهضة ويطالب بالتهدئة في جلسة مساءلة الفخفاخ

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:23 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
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القسم الخارجي
قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إن الجلسة البرلمانية الخاصة بمساءلة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، موجهة للجميع للتهدئة وتجاوز التجاذبات.

جاء ذلك جلسة برلمانية مخصصة لمساءلة الفخفاخ بشأن حصيلة مئة يوم من العمل الحكومي وبرنامج ما بعد كورونا.

وأضاف الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخواني، أن تونس تجاوزت التهديدات الصحية، ولم نشهد انقساما ولا تنافسا، ولذلك لابد من الابتعاد عن الانقسام.

وكان الكاتب والمحلل السياسي التونسي لطفي بن صالح، أكد أن حركة النهضة تخطط لإسقاط حكومة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وكانت مصادر نيابية تونسية، كشفت في وقت سابق عن توجه البرلمان لمساءلة رئيس الحكومة، "إلياس الفخفاخ"، بعد تداول أنباء عن وجود شبهات فساد متورط فيها.

وتضمنت الشبهات حصول عدد من الشركات، التي يملك حصصًا فيها، على صفقات ومناقصات حكومية بقيمة مليارات، وذلك بعد توليه السلطة.

وطالب عدد من النواب بإقالة الحكومة بشكل فوري، ومحاكمة "الفخفاخ"، بتهمة استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب مالية.

ومن المقرر أن يعرض "الفخفاخ" في جلسة البرلمان، حصيلة 100 يوم من عمل حكومته.

يذكر أن صحفيين تونسيين انسحبوا من مؤتمر صحفي للنائب التونسي المقرب من الإخوان سيف الدين مخلوف بعد التهكم على مراسلي قنوات عربية ودولية.
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