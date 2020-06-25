رئيس الوزراء التونسي يرد على اتهامه بالفساد: لم أفعل شيئا يخالف القانون

أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أنه لم يفعل أي شيء مخالفًا للقانون ولم يتورط في شبهة فساد.





وأضاف الفخفاخ في كلمته اليوم الخميس، بجلسة استماع بمجلس النواب أن الحكومة انطلقت في عملها بإرادة صادقة، وقادت معركة ضد فيروس كورونا وانتصرت عليها، والتاريخ سيذكر ذلك.





ولفت إلى أن الوزير أو النائب أو المسؤول في الدولة من حقه أن يستثمر وينمي ثروته، قائلا: "وإذا وجدتم شيئًا ساستقيل فورا".





كانت مصادر نيابية تونسية، كشفت في وقت سابق عن توجه البرلمان لمساءلة رئيس الحكومة، "إلياس الفخفاخ"، بعد تداول أنباء عن وجود شبهات فساد متورط فيها.





وتضمنت الشبهات حصول عدد من الشركات، التي يملك حصصًا فيها، على صفقات ومناقصات حكومية بقيمة مليارات، بعد توليه السلطة.





وطالب عدد من النواب بإقالة الحكومة بشكل فوري، ومحاكمة "الفخفاخ"، بتهمة استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب مالية.