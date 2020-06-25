AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ كفر الشيخ: 4 وزارات تعمل من أجل امتحانات الثانوية.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:58 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جميع الوزارت تعمل بكامل طاقتها لإتمام عملية امتحانات الثانوية العامة  بنجاح، وأكد أن هناك أربع وزارات وهى : وزارة التعليم و الصحة و الداخلية و التنمية المحلية يعملون من أجل امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الاعلامى محمد موسي، أن جميع الأجهزة لا تنام و الجميع يعمل من الساعة  6 صباحا من أجل أولادنا في الثانوية العامة" وعمليات تطهير اللجان تتم بشكل مكثف.

وأشار إلى أن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بدأوا يشعرون بالأمان والطمأنينة.

أضاف: الثانوية العامة هي أخر ثمار الطلاب قبل التحاقهم بالجامعات المختلفة وهو ما يضع الطلاب وأولياء الأمور تحت توتر وضغط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم كفر الشيخ: غرفة عمليات لمتابعة تسليم المشروعات البحثية.. صور

وزارة التعليم حريصة على مستقبل الطلاب.. أحمد موسى: أولياء الأمور لديهم مخاوف بسبب امتحانات الثانوية العامة

توفير 122 بوابة تعقيم وخط ساخن استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

بعد نقل لجانهم.. تعليم كفر الشيخ: توفير سبل الراحة لطلاب ثانوية بيلا.. صور

رئيس امتحانات الثانوية العامة يوضح إجراءات حماية الطلاب داخل اللجان.. فيديو

أستاذ طب نفسي: عسل النحل مفيد جدا لتغذية طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

بعد إصابة عبدالله مشرف.. أعراض جلطة المخ

رحلة كورونا في الجسم.. اكتشاف نقطة ضعف كورونا وطريقة تكاثره

نشرة المرأة والصحة | بعد فتح المقاهي والمطاعم.. طرق لحماية نفسك من كورونا.. بـ كاش مايوه .. رانيا يوسف تتألق على البحر

بسبب خلافات الجيرة .. شباب يحاولون حرق طفل بـ مولوتوف فى الغربية

بشرى خير.. علاج خاص بالسكر يحمي النساء من الوفاة بكورونا

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل