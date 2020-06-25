محافظ كفر الشيخ: 4 وزارات تعمل من أجل امتحانات الثانوية.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جميع الوزارت تعمل بكامل طاقتها لإتمام عملية امتحانات الثانوية العامة بنجاح، وأكد أن هناك أربع وزارات وهى : وزارة التعليم و الصحة و الداخلية و التنمية المحلية يعملون من أجل امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الاعلامى محمد موسي، أن جميع الأجهزة لا تنام و الجميع يعمل من الساعة 6 صباحا من أجل أولادنا في الثانوية العامة" وعمليات تطهير اللجان تتم بشكل مكثف.





وأشار إلى أن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بدأوا يشعرون بالأمان والطمأنينة.





أضاف: الثانوية العامة هي أخر ثمار الطلاب قبل التحاقهم بالجامعات المختلفة وهو ما يضع الطلاب وأولياء الأمور تحت توتر وضغط.



