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محافظ البحر الأحمر: سحب الترخيص فورا للمنشآت غير الملتزمة بضوابط الفتح

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:03 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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حمزة شعيب
أكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة وضعت ضوابط شديدة جدا للفنادق، وفي حالة عدم التزام أي منشأة بالضوابط المقررة سيتم سحب الترخيص فورا.


وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"،:"المحافظة استعدت للإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ منتصف شهر رمضان حينما تم تطبيق نسبة الـ25% على السياحة الداخلية.


وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة لن تصرح بالفتح إلا بعد تطبيق الإجراءات، مؤكدا أن إعادة فتح الفنادق لم تكن سهلة ووضعنا ضوابط جديدة لتنفيذ التجربة، حيث تم تأهيل العاملين داخل الفنادق بشكل كبير.


وأوضح أنه تم الاتفاق على إعادة فتح المنشآت وفق الضوابط المقررة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، مشددا على أنه في حالة وجود أي تكدس أو عدم الالتزام داخل الفنادق أو المقاهي سيتم اتخاذ ضوابط فورية، منها سحب الرخصة.
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