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أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 6 في غارة تركية بالعراق

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قتل شخص وجرح 6 آخرون، الخميس، في غارة جوية تركية في إقليم كردستان شمالي العراق. 

وذكر مسئولون في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "غارة جوية استهدفت شاحنة في منطقة كونه ماسي، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة كانوا على مسافة قريبة".

في 17 يونيو، أنزلت تركيا بعد غارات جوية لطائراتها عناصر من قواتها الخاصة في إقليم كردستان، في عمليات تهدف إلى طرد مقاتلي حزب العمّال الكردستاني، الذي يسيطر على قواعد ومراكز تدريب في شمال الإقليم.

ورغم احتجاج السلطات العراقية، تواصل تركيا عملياتها ضدّ هذه الجماعة، التي تصنفها "إرهابية"، على غرار تصنيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لها.
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