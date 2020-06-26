مقتل شخص وإصابة 6 في غارة تركية بالعراق

قتل شخص وجرح 6 آخرون، الخميس، في غارة جوية تركية في إقليم كردستان شمالي العراق.





وذكر مسئولون في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "غارة جوية استهدفت شاحنة في منطقة كونه ماسي، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة كانوا على مسافة قريبة".





في 17 يونيو، أنزلت تركيا بعد غارات جوية لطائراتها عناصر من قواتها الخاصة في إقليم كردستان، في عمليات تهدف إلى طرد مقاتلي حزب العمّال الكردستاني، الذي يسيطر على قواعد ومراكز تدريب في شمال الإقليم.



