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الجمعة 26 يونيو 2020 - 33 : 12 م
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اقتصاد
البورصة في عهد السيسي.. رأسمالها السوقي يقفز لتريليون جنيه لأول مرة ومؤشرها يتخطى 18 ألف نقطة
الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:01 م
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محمد صبيح
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الكلمات المفتاحية
عهد السيسي
البورصة
اسهم الشركات
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