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اقتصاد

البورصة في عهد السيسي.. رأسمالها السوقي يقفز لتريليون جنيه لأول مرة ومؤشرها يتخطى 18 ألف نقطة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
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