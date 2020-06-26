النقل: تشغيل 867 قطار سكة حديد على الوجهين القبلي والبحري في الأول من يوليو

أعلنت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد وضعت مخططًا للوصول بعدد القطارات في الأول من يوليو إلى ٨٦٧ قطارًا على الوجهين القبلي والبحرين، منهم ١٩٨ قطارًا لخدمة الخطوط الرئيسية و٦٦٩ قطارًا لخدمة خطوط الضواحي والفروع.





وذكرت الوزارة أنه سيتم تشغيل ١٤٢ قطارًا لخدمة ركاب الوجه البحري منهم ٢٨ قطارًا مكيفًا و٣٤ قطارًا سياحيًا و٨٠ قطار مميزًا، وتشغيل ٥٦ قطارًا لخدمة ركاب الوجه القبلي منها ٣٢ قطارًا مكيفًا و٢٤ قطارًا مميزًا، على أن يبدأ تشغيل القطارات تدريجيًا من بعد غدٍ السبت حتى الأول من يوليو موعد التشغيل الكلي ل٨٦٧ قطارًا.





وأشارت الوزارة إلى أن المخطط تم وضعه بناء على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بإجراء التعديلات اللازمة على مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية، وتشغيل أكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة الطلب المتزايد على استقلال القطارات، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءًا من الساعة ١٢ منتصف الليل حتي الرابعة صباحًا اعتبارًا من بعد غدٍ السبت.