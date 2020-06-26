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فن

محمد رمضان ينشر صورة مع أحمد فهمي عبر إنستجرام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:13 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
نشر الفنان محمد رمضان عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي. 

وظهر محمد رمضان مع احمد فهمي وهما يلوحان بأيديهما بعلامة نمبر وان الشهيرة، دون الكشف عن اي تفاصيل حول لقائهما.

وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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