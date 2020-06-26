في ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. بعد زواج 50 عاما سبب طلب ميمي جمال الانفصال عنه.. فيديو

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير حسن مصطفى الذي رحل عن عالمنا قبل 5 سنوات تاركا 323 عملا فنيا بين المسرح والتلفزيون والسينما ، والذي لقبه جمهوره بـ رمضان السكري نسبة الى مسرحية " العيال كبرت".





وكشفت الفنانة ميمي جمال زوجة الفنان الراحل في حوار ببرنامج 100 سؤال عن انها طلبت الطلاق من حسن مصطفى مرة واحدة خلال زواجهما الذي استمر لعقود بسبب احدى الفنانات التي كانت تداعبه في كواليس المسرح.





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وقالت ميمي جمال :" كانت تقوم برسم اسمها على يدها بالمانكيير هذا التصرف لم يرضيني وطلبت الطلاق من حسن مصطفى وهي المرة الوحيدة في حياتي التي طلبت منه هذا الطلب".





توفي الفنان حسن مصطفى عن عمر ناهز 81 عاما، وكان قد تعرض لأزمة صحية لمدة أسبوعين قبل وفاته، ووافته المنية صباح يوم الثلاثاء 19 مايو 2015.



