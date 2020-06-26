AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خلال شهر العسل.. انفجار بركان في وجه عروسين شوه جسدهما.. صور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:28 ص
يا فرحة ما تمت
يا فرحة ما تمت
Advertisements
عزة عاطف
في الوقت الذي صرخ فيها مرشدهم السياحي ليختبئوا بسرعة قبل انفجار البركان، كان الأوان قد فات على العروسين الجدد ماثيو ولورين أوري، ليعيشا مشوهين إلى الأبد.

سرعان ما غرق الزوجان من ريتشموند فيرجينيا وسط ضباب خانق من الرماد المنصهر، الذي حرق لحميهما، وضربهما بحطام اللهب فغرق شهر العسل الذي لطالما حلما به سويًا في جحيم حي.
اقرأ المزيد:

قالت لورين 33 سنة وهي تقاوم دموعها في مقابلة حصرية مع دليلي ميل: "جسدي كان ينصهر حرفيًا.. لقد تشوهات".

كنت أمسك بيد مات واستمررت فقط في إخباره بأنني أحبه لأنني اعتقدت أنه خلال ثوان فقط سنموت سويًا".

وأضاف ماثيو 36 عامًا: "كانت أغمق من الليالي المظلمة التي رأيتها على الإطلاق طوال حياتي، لقد كان الجو حارا، مؤلما، كان البركان يرشقنا بالحارة الملتهبة.

اعتقدت بالفعل أنني أصبت بالعمى لأنني لم أستطع رؤية شيء.. لمست وجهي بعد ذلك توقعت أن عيني قد انصهرت لقد نسيت أنني أرتدي نظارات شمسية وكانت مغطاة بالكامل بالغبار المشتعل.

لقد مرت ستة أشهر منذ أن فر الزوجان الشجعان من الثوران المرعب في الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا، وهو نتوء صخري يقع فوق أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم.

كان من المفترض أن تكون الرحلة التي تستغرق يومًا كاملًا هي أهم ما يميز رحلة بحرية كاريبية ملكية لمدة 12 ليلة ليستمتعا بمشاهد أستراليا ونيوزيلندا وجمالها الطبيعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى البراكين ارتفاعا في أوراسيا يواصل ثورانه.. فيديو

الرماد يخترق السحاب.. انفجار بركان في إحدى الجزر اليابانية.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديو رقص.. بشرى تثير الجدل مع ثراء جبيل على السوشيال ميديا

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

أنباء عن إغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد بشكل كامل

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

AdvertisementS

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن .. إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا .. وبسبب بنت الجيران حسن شاكوش يصدم ابنة ابراهيم يسري

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال شهر العسل.. انفجار بركان في وجه عروسين شوه جسدهما.. صور

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك