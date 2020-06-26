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أخبار البلد

مطالبة بتكثيف الجهود الدولية لمكافحة المخدرات..غادة والي: أزمة كورونا زادت الموقف تعقيدا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:57 م
غادة والى
غادة والى
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محمد عبد المنعم
أصدر مكتب منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم ،وذلك بمناسبه اليوم العالمي للمخدرات الموافق  26 يونيو من كل عام .

وأكدت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا  unodc ،  أن التصدي للمخدرات يتطلب تضامنا دوليا واقليميا وأن أزمة كوفيد 19  زادت الموقف تعقيدا.
 
وأشار التقرير الي ان 269 مليون شخص حول العالم يتعاطون المخدرات وأن ٣٥،٦ مليون يعانون من الادمان وان الاعداد زادت في 2019 بنسبه 30 ٪؜ عن 2009 .

واكدت والى أن الدول النامية  والفقيرة  والفئات الأفقر هم الأكثر عرضه للمعاناه من آثار التعاطي حيث لا تتاح برامج العلاج والتأهيل بصوره كافية  ومن الظواهر المقلقه أن واحد من كل ثلاثه مدمنين من النساء وواحد من كل خمسه يتلقون العلاج من النساء بسبب الوصمه،لافتة إلى تهريب المخدرات  أثناء إغلاق المطارات والحدود تحول للترويج والاتجار عن طريق الانترنت والتهريب عن طريق الطرق البحرية  في البحار والانهار.

ومن ضمن المدمنين يوجد 11.3 مليون يستخدمون الحقن في التعاطي منهم 5.5 مليون يعانون من فيروس c  و1.4  مليون يعاني من فيروس نقص المناعه الايدز بسبب تداول الحقن.

ويعتبر مخدر الحشيش هو الاعلي استخداما حيث يستخدمه 192 مليون انسان و يموت سنويا عدد يتخطي النصف مليون بسبب المخدرات  والأخطر هو انتشار أكثر من 900 نوع من المخدرات المخلقه والتي تحتوي علي مواد كيماويه مدمره لخلايا الجسم  كما ان الوفيات بسبب مخدر الافيون ومشتقاته زادت بنسبه ٧١٪؜ في الاعوام العشره الاخيره .

وكانت منظمه الأمم المتحدة  للجريمة والمخدرات قد قدمت الدعم الفني لصندوق مكافحه  وعلاج الادمان والتعاطي واشادت بمستوي الخطة  الوطنية .

وعلي صعيد آخر استضاف مجلس الأمن أمس ولأول مره منذ تعيينها "غاده والي " حيث استعرضت تقريرا شاملا حول الاوضاع في أفغانستان مع التركيز علي المخدرات حيث أنها المنتج الأكبر علي مستوي العالم للأفيون  وعرضت العلاقه الوثيقه بين المخدرات والارهاب والفقر 
مطالبه دول العالم بعدم التوقف عن تقديم الدعم للشعب الأفغاني في حربه ضد المخدرات .
مطالبة بتكثيف الجهود الدولية لمكافحة المخدرات..غادة والي: أزمة كورونا زادت الموقف تعقيدا
مطالبة بتكثيف الجهود الدولية لمكافحة المخدرات..غادة والي: أزمة كورونا زادت الموقف تعقيدا
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