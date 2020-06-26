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رياضة

أشرف صبحي: جاهز أساعد مبادرة من شباب الوزارة لرعاية مصابي كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:51 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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عبدالله هشام

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم مبادرة " جاهز اساعد " والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة وتخفيف العبء عن العاملين  بديوان عام الوزارة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مباردة جاهز أساعد التي اقترحها شباب العاملين بالوزارة هي نتيجة وعي وادراك الشباب المصري لمسئولياته المجتمعية اتجاه زملائهم ، واتجاه الدولة في ظل ظروف طارئة تمر بها البلاد ، مطالبًا الشباب المصري بتبني المبادرة كُلٍ داخل مؤسسته التي يعمل بها والتي سيكون لها عظيم الاثر كصورة من صور التكافل الاجتماعي بين أسر العاملين والمصابين .

وكان وزير الشباب والرياضة تبنى المبادرة التى اقترحها شباب العاملين بالوزارة برسالة تضامن على جروب الواتس آب الخاص بالعاملين بالوزارة قائلا " جاهز اساعد "  ومشاركته في المبادرة ،  وترتكز المبادرة على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة لمساعدة زملائهم وأسرهم سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي لتكون بمثابة رسالة تضامن بين موظفي وزارة الشباب والرياضة كأسرة واحدة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد ولمواجهة الأزمة .

ووضعت الوزارة خطة لتنفيذ المبادرة بتشكيل مجموعة من اللجان للإشراف على تنفيذ المبادرة تتمثل في لجان الدعم النفسي والمعنوي ، والتبرعات ، والتجهيزات الطبية ، والانتقالات ، والعلاقات العامة والإعلام .

وتقدم مبادرة جاهز اساعد أيضا حقيبة طبية تحتوى على جميع المستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المريض المصاب بفيروس كورونا والتي تشمل علبة ماسك طبي " كمامات " ، علبة قفازات طبية ، لتر كحول 70% ، فيس شيلدر ، واقي حذاء ، أكياس قمامة ، علبة أطباق ورق ، علبة معالق بلاستيك ، علبة أكواب كرتون ، علبة مناديل معقمة كبيرة ، علبة مناديل ورق ، بالاضافة إلى بعض الأدوية بخلاف مجموعة من المتابعات والدعم المعنوي والنفسي للمصابين  وأسرهم ، وسائل النقل .
أشرف صبحي: جاهز أساعد مبادرة من شباب الوزارة لرعاية مصابي كورونا
أشرف صبحي: جاهز أساعد مبادرة من شباب الوزارة لرعاية مصابي كورونا
أشرف صبحي: جاهز أساعد مبادرة من شباب الوزارة لرعاية مصابي كورونا
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