وداعا أذان النوازل.. حى على الفلاح تصدح في المساجد فجر اليوم

يتوافد المصلون بعد قليل، على مساجد وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وكذلك الجامع الأزهر، بعد قرار رئيس الوزراء بفتح المساجد للصلوات الخمس فقط ما عدا صلاة الجمعة.





وينتهي بهذا القرار، رفع أذان النوازل من مساجد الأوقاف والجامع الأزهر، ما عدا صلاة الجمعة، حيث كان المؤذن يختم الأذان بقوله :

ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم





وتصدح مرة أخرى، "حي على الصلاة، حي على الفلاح" في مآذن المساجد، لتعيد بهجة الصلاة مرة أخرى في نفوس المسلمين.



