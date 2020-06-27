وداعا أذان النوازل.. حى على الفلاح تصدح في المساجد فجر اليوم

يتوافد المصلون بعد قليل، على مساجد وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وكذلك الجامع الأزهر، بعد قرار رئيس الوزراء بفتح المساجد للصلوات الخمس فقط ما عدا صلاة الجمعة.
وينتهي بهذا القرار، رفع أذان النوازل من مساجد الأوقاف والجامع الأزهر، ما عدا صلاة الجمعة، حيث كان المؤذن يختم الأذان بقوله :
ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم
وتصدح مرة أخرى، "حي على الصلاة، حي على الفلاح" في مآذن المساجد، لتعيد بهجة الصلاة مرة أخرى في نفوس المسلمين.
ووضعت وزارة الأوقاف
عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس حيث تم التأكيد على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
كما يتم الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية) ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.