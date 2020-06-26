التحالف معهم خيانة.. نائبة تونسية: كتلة الإخوان البرلمانية تتلقى تمويلا خارجيا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسى أن نواب كتلة حركة النهضة الإخوانية يوجهون اتهامات التكفير لمن يخالفهم تحت قبة البرلمان.





وأضافت موسى أن كتلة الإخوان في البرلمان التونسي تتلقى تمويلات من الخارج، وكل من يتحالف مع الائتلاف المسيطر على أغلبية البرلمان الذي تتقدمه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي يُعد خائنًا للقوى المدنية.









ودعت موسى إلى تحرير الحكومة التونسية من سيطرة الإخوان، مطالبة ببرلمان مدني وحكومة مدنية.





وأشارت موسى إلى أن هناك قوى تتخوف من فك الارتباط مع النهضة والإخوان، مؤكدة أن سبب الأزمة هو رغبة الغنوشي في تغيير التركيبة السياسية لتونس.





وفي فضيحة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي وذراعه في تونس، حركة النهضة الإخوانية، انسحب ممثلو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلة قلب تونس، أمس الخميس، وذلك بعدما تطاول رئيس كتلة الكرامة الداعم للنهضة، سيف الدين مخلوف، عليهم على الهواء مباشرة.





وذكرت قناة "العربية" أن مخلوف، حرض على مراسليها الذين كانوا يغطون المؤتمر، وهو ما رفضه باقي الإعلاميين الحاضرين، وقرروا الانسحاب من المؤتمر الصحفي، ما أدى إلى ارتباك المتحدث وتلعثمه.





يذكر أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وهو تيار متشدد ومقرب من النهضة كان قد عقدا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة.