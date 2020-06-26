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أخبار العالم

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
في فضيحة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي وذراعه في تونس، حركة النهضة الإخوانية، انسحب ممثلو وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلة قلب تونس، أمس الخميس، وذلك بعدما تطاول رئيس كتلة الكرامة الداعم للنهضة، سيف الدين مخلوف، عليهم على الهواء مباشرة. 

وذكرت قناة "العربية" أن مخلوف، حرض على مراسليها الذين كانوا يغطون المؤتمر، وهو ما رفضه باقي الإعلاميين الحاضرين، وقرروا الانسحاب من المؤتمر الصحفي، ما أدى إلى ارتباك المتحدث وتلعثمه.

يذكر أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وهو تيار متشدد ومقرب من النهضة كان قد عقدا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة.


وجاء ذلك على هامش الجلسة العامة التي خصصها البرلمان لمحاورة رئيس الوزراء الياس الفخفاخ حول مائة يوم الأولى من عمله.



 
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