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رياضة

سراج وطاهر أبوزيد ومصطفى يونس في جنازة «أم الأهلاوية»

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أصر أعضاء مجلس إدارة الأهلي ورموزه على حضور جنازة والدة أمين صندوق النادي الأهلي التي وافتها المنية امس.

وتوفيت والدة خالد الدرندلي التي يطلق عليها مسئولو القلعة الحمراء « أم الأهلاوية » إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحرص الخطيب ونائبه العامري فاروق وأعضاء المجلس طارق قنديل ومهند مجدي ومحمد سراج على المشاركة في تشييع جثمان والدة المهندس خالد الدرندلي أمين صندوق النادي .


كما شارك وزير الرياضة الاسبق طاهر أبو زيد ومصطفى يونس نجما الأهلي السابقان في الجنازة.


ونعي عدد كبير من قطاع الرياضة والدة خالد الدرندلي على رأسهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وزملاؤه محمد سراج ومحمد الجارحي ورانيا علواني.

كما أجرى عدد من رموز الأهلي إتصالات بخالد الدرندلي لتقديم واجب العزاء له في والدته.
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