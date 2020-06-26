فرحة عمري .. مصطفى حجاج يحتفل بزواج شقيقه

أعلن الفنان مصطفى حجاج ، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن زواج شقيقه فهمي، بحفل زفاف عائلي فقط، اتسم بالخصوصية وحضور الأصدقاء والأهل.





مبروك، مبروك يا روح قلبي، فرحة عمري بيك يا فهمي يا حجاج.. نور عين أخوك.. فهمي حجاج اتجوز يا ناس». ونشر مصطفى حجاج ، صور مع شقيقه من حفل الزفاف، وعلق: «





وحرص عدد من الفنانين على تهنئة مصطفى حجاج، بزفاف شقيقه، من بينهم الفنان أحمد باتشان، الذي كتب في تعليقه: « مبروك يا فهمي وعقبالك يا درش».



