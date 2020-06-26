فرحة عمري .. مصطفى حجاج يحتفل بزواج شقيقه

أعلن الفنان مصطفى حجاج، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن زواج شقيقه فهمي، بحفل زفاف عائلي فقط، اتسم بالخصوصية وحضور الأصدقاء والأهل.
ونشر مصطفى حجاج، صور مع شقيقه من حفل الزفاف، وعلق: «مبروك، مبروك يا روح قلبي، فرحة عمري بيك يا فهمي يا حجاج.. نور عين أخوك.. فهمي حجاج اتجوز يا ناس».
وحرص عدد من الفنانين على تهنئة مصطفى حجاج، بزفاف شقيقه، من بينهم الفنان أحمد باتشان، الذي كتب في تعليقه: «مبروك يا فهمي وعقبالك يا درش».
يذكر أن مصطفى حجاج غنى تتر مسلسل "خيانة عهد" والذي يحمل اسم "حاسب يا طيب"، والأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى نادر حمدى.
وشهدت الأغنية نجاحا عقب طرحها، حيث حققت نسبة مشاهدة عالية عبر فيسبوك.
مسلسل "خيانة عهد" بطوله يسرا وعبير صبرى وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.