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فن

مصطفى حجاج يشارك جمهوره صورة مع والدته.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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أسماء الحسينى
شارك الفنان مصطفى حجاج جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وكتب مصطفى حجاج معلقًا على الصورة: "ربنا يخليكى لينا يا امى صباح الخير على كل ام في مصر".


يذكر أن مصطفى حجاج عنى تتر مسلسل "خيانة عهد" والذي يحمل اسم "حاسب يا طيب"، والأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، و‏توزيع موسيقى نادر حمدى.


ومن المقرر عرض أولى حلقات ‏المسلسل بداية شهر رمضان الكريم.‏


وشهدت الأغنية نجاحا عقب طرحها، حيث حققت نسبة مشاهدة عالية عبر فيسبوك. 


مسلسل "خيانة عهد" يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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