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رياضة

عودة مدرب بيراميدز والجهاز الفني للقاهرة استعدادا للدوري المصري

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:07 م
أنتي تشاتشيتش مدرب
أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز
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حسن العمدة
عاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز إلى القاهرة اليوم الجمعة، قادما من بلاده بصحبة جهازه الفني المعاون بعد قضاء إجازة سريعة بموافقة إدارة النادي في ظل توقف النشاط.

وكان في استقبال تشاتشيتش وجهازه المعاون بمطار القاهرة الدولي لدى عودتهم، شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز والذي أنهى إجراءات دخول الجهاز بجميع أفراده بأسرع وقت ممكن.

ومن المنتظر أن يجتمع تشاتشيتش مع الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، على أن يبدأ هو ومعاونوه في الإشراف على تدريبات فريق الكرة خلال الساعات المقبلة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز الذي عاد بقرار من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

واستأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته القوية اليوم، الجمعة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز نهاية شهر يوليو المقبل.

كان الفريق حصل على راحة بالأمس الخميس بعد إجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا طبقا لاشتراطات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وجاءت سلبية مثلما كانت المسحة الأولى.

وخاض الفريق مرانه على ٣ مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي تحت إشراف الجهاز الفني وبمتابعة الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومع ترتيب الإجراءات الوقائية المشددة.
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