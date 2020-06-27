الطيبات الطاهرات.. تقرير من الأزهر العالمي للفتوى يرصد عِفَّة أمهات المؤمنين

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ ضربن أروع الأمثلة في العفاف والنَّقاء والطُّهر.





وقال المركز في تقرير له بعنوان «عِفَّة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ» إنه لا عجب في ذلك فهنَّ الطَّيبات اللاتي اختارهنّ الله سُبحانه زوجات لرسوله أطيب الخَلق ﷺ، قال سُبحانه: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26]، و هنَّ الطاهرات المُطهَّرات العفيفات، قال سبحانه في مُحكَم كتابه: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33].





وتابه: فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، تقول: «كُنْتُ أدخُلُ بيتي الَّذي فيه رسولُ اللهِ ﷺ وأبي، فأضَعُ ثوبي، وأقولُ: إنَّما هو زوجي وأبي، فلمَّا دُفِن عمرُ معهم؛ فواللهِ ما دخَلْتُه إلَّا وأنا مشدودةٌ عليَّ ثيابي؛ حياءً من عمرَ رضي اللهُ عنه» [مسند أحمد].





وهذه أم المؤمنين أم سلمة تسأل زوجها رسول الله ﷺ عن حدِّ طول ثوب المرأة؛ حرصًا منها على الحجاب والسّتر؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن جرَّ ثوبَهُ خيلاءَ لم ينظُرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ»، فقالَت أمُّ سَلمةَ: فَكَيفَ يصنَعُ النِّساءُ بذيولِهِنَّ؟ قالَ: «يُرخينَ شبرًا»، فقالت: إذًا تنكشفَ أقدامُهُنَّ، قالَ: «فيُرخينَهُ ذراعًا، لا يزِدنَ علَيهِ». [جامع الترمذي]





وأكد المركز، أنه بهذا كنّ خير قدوة لنساء المسلمين حين تعلمنَّ من هنَّ المسارعة إلى أمر الله، والمحافظة على الحجاب والسِّتر، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالَتْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أنْزَلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ علَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بهَا». [صحيح البخاري]