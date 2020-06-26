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توك شو

الفرحة نستهم الخوف من كورونا.. مصري بمدينة ليفربول يروي تفاصيل الاحتفال بالدوري

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:35 م
مدينة ليفربول
مدينة ليفربول
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حمزة شعيب
كشف محمد فاروق لاعب المقاولين السابق وصاحب سلسلة مطاعم بمدينة ليفربول،  كواليس مادار  بالمدينة ليلة أمس بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى  إم سي"،:"ليفربول لم تنم أمس على الرغم من وجود كورونا وفرحة الفوز بالدورى نستهم الرعب من كورونا وظلوا بالشوارع حتى الفجر.

ونوه إلى  أن  التيشيرتات حققت مبيعات هائلة، وخصوصًا الخاصة بمحمد صلاح، وكانوا يغنون لمصر ومحمد صلاح أمام المحل، مردفا:"الفرحة أبكتنا وأبكت كل عشاق ليفربول وعشاق محمد صلاح وكانت فرحة لا توصف".

وكان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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