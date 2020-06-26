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الفنانة إلهام شاهين: حكم الإخوان لمصر كان استعمارا.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:59 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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أسامة علي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها نزلت الاتحادية وسط الملايين ومع عدد كبير من الفنانين والشباب وأقاموا احتفالية ضخمة.


وأضافت شاهين خلال حوارها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، قائلة:" كنت فرحانه جدا المشاهد العظيمة التى فعلها الجميع".


وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها شعرت بالفخر والحماسة بالسعادة والحب الذي ظهر بين المصريين فى احتفالية الاتحادية.


وأشارت شاهين، إلى أن الفرحة كانت عارمة بسبب انتصارنا على جماعة الإخوان الإرهابية، معقبة:" حكمهم كان احتلالا واستعمارا لمصر".


وأكدت إلهام شاهين، أنه برغم مواقفها ضد الإخوان والتهديدات التى تلقتها منها، إلا إنها لم تشعر بالخوف إطلاقا.

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