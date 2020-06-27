ترامب يسخر من بيلوسي: أسوأ من الصين وكوريا الشمالية

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي واصفًا إياها بأنها أسوأ ما يوجد في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدينا بيلوسي، هي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية".
وهاجم كذلك ترامب التظاهرات الأخيرة في شيكاجو وبالتيمور، مضيفًا "شعرنا بأننا نعيش في الجحيم، وكأننا في أفغانستان أو هندوراس".
ويخوض ترامب منذ مدة حرب كلامية مع بيلوسي وعدد من قادة الحزب الديمقراطي، حيث قال ترامب في وقت سابق: "بيلوسي امرأة مريضة. تعاني من مشاكل نفسية كثيرة.