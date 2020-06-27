AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يسخر من بيلوسي: أسوأ من الصين وكوريا الشمالية

السبت 27/يونيو/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي واصفًا إياها بأنها أسوأ ما يوجد في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدينا بيلوسي، هي أسوأ من الصين وروسيا وكوريا الشمالية".

وهاجم كذلك ترامب التظاهرات الأخيرة في شيكاجو وبالتيمور، مضيفًا "شعرنا بأننا نعيش في الجحيم، وكأننا في أفغانستان أو هندوراس".

ويخوض ترامب منذ مدة حرب كلامية مع بيلوسي وعدد من قادة الحزب الديمقراطي، حيث قال ترامب في وقت سابق: "بيلوسي امرأة مريضة. تعاني من مشاكل نفسية كثيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من البيت الأبيض على انتقادات إقالة مفتش الخارجية

طفل على حذائه براز كلب.. بيلوسي توجه إهانة غير مسبوقة لـ ترامب

هل ينتصر ترامب للمسلمين بفرض عقوبات على الصين؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سورة الملك.. وسر قراءتها قبل النوم

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

اكتشاف كوكبين يشبهان الأرض يصلحان للعيش

بالكاش مايوه.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

18 مصابا بكورونا.. تجمع عائلي يدمر أسرة كاملة بأمريكا| شاهد

4 مواقف أبكت نجيب محفوظ بحرقة.. وطبيب شهير سبب تسميته بهذا الاسم

مرتين فى الاسبوع.. ماسك الشوفان مع العسل للبشرة الدهنية