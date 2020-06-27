شركة مصرية تبدأ في إنتاج الدواء الخاص بعلاج فيروس كورونا.. شاهد

قال الدكتور فايد عطية أستاذ فيروسات بجامعة الاسكندرية, إن الغاء إجراءات الحظر وإعادة الفتح التدريجي هو إجراء سلكته معظم دول العالم.





وأضاف الدكتور فايد عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن حتي الان لم يتم انتاج مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة الاسكندرية, أن سياسة التعايش مع فيروس كورونا ستتم في جميع دول العالم سوءا وافقت الشعوب أم أبت.

وأوضح الدكتور فايد عطية, أننا لازلنا في مرحلة الخطورة من انتشار فيروس كورونا المستجد ومازالت اعداد الاصابة كبيرة واعداد الوفيات عالية.





وأشار إلي أن, عقار ايمديسفير هو فعال لعلاج فيروس كورونا منذ البداية وهو يوقف تضاعف الفيروس ويقلل من اعداد الوفيات, موضحا ان شركة إيفا فارما ستبدأ بانتاجه بشكل كبير في مصر وتم التعاقد علي انتاج عقار اكسفورد لعلاج فيروس كورونا لانتاجة داخل مصر.



