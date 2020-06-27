نتفليكس تطلق الموسم الثالث من مسلسل Dark.. اليوم

بعد أن حقق خلال الجزئين الأول والثاني نسب مشاهدة كبيرة.

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على 6 حلقات، وتصل مدة كل منها

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إلى حوالى 60 دقيقة.



ويدور الموسم الجديد حول "جوناس" الذى يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن "آدم" ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، والمكان، ونهاية العالم

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كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.