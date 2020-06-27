13 طرازا من هيونداي يعملان بالوقود البديل

أكدت بعض التقارير وفقا للتسريبات من داخل جدران الشركة الكورية لصناعة السيارات " هيونداي" بأن خطوط الإنتاج ستطرح 13 طراز مختلف جميعهم يعمل بالوقود البديل

وقالت الشركة الكورية الجنوبية العريقة لصناعة السيارات في العالم انها ثبتت بذلك علاقتها وصداقتها البيئة ويعتبر هذا الإصدار الكبير من أجل إقامة صداقة من نوع خاص مع البيئة عن طريق القضاء للأبد على الانبعاثات الكربونية الضارة

ومن ضمن هذه الإصدارات هي هيونداي فيجن T بطول يصل إلى 4610 يصل إلى 2014 ملم وارتفاع يصل إلى 1704 ملم على قاعدة عجلات قوية يصل طولها إلى 2804 ملم .

وظهرت تلك التصاميم بمظهر انسيابي من غطاء حيز المحرك الطويل والبروز القصيرة والكشافات الرفيعة جدا إلى جوارها شبك المبرد العريضة بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا "Hidden Signature Lamp" في كشافات الضوء النهاري.

يذكر أن أعلنت شركة هيونداي موتورز لصناعة السيارات عن شراكة جديدة مع شركة LG، تهدف لتعزيز التعاون بين الشركتين في مجال بطاريات السيارات الكهربائية .

قالت الشركة إن وريث مجموعة هيونداي للسيارات التقى مع رئيس مجموعة " LG" ، كما بحث تشونغ أوي-سون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور مع رئيس مجموعة LG كو جوانج-مو، طرق التعاون في مجال البطاريات المستقبلية.