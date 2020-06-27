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محافظات

حي علي الصلاة.. لأول مرة في مساجد بني سويف بعد غياب 3 شهور

السبت 27/يونيو/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
رصد "صدي البلد "  فى بث مباشر أول صلاة  فجر من داخل مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط مدينة بني سويف اليوم السبت ، عقب إلغاء حظر التجوال بقرار من مجلس الوزراء، وعودة الصلوات داخل المساجد من جديد، وذلك بعد حوالى 3 أشهر  من قرار غلق المساجد وفرض حظر التجوال لمنع التجمعات ومكافحة العدوى بفيروس كورونا.

وأمّ  الشيخ أحمد عبدالعال إمام وخطيب المسجد ، المصلين الذين تراوحت أعدادهم  مابين 30 إلي 50 مصلي  توافدوا علي المسجد مع أول آذان  لفجر يوم السبت  بحضور المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد والمهندس محمود الدلاش وأحمد عطية عضوا مجلس الإدارة ولجنة الزكاة بالمسجد 

وشهد المسجد خلال رفع الآذان إعادة "حي علي الصلاة ..حي علي الفلاح " لأول مرة  منذ حظر الصلاة في المساجد وقرار غلقها منذ 3 شهور . 

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كان الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة  قد أعلن وقت سابق وطبقا لقرار الدكتور وزير الأوقاف، إنه سيتم فتح المساجد التي تحددها المديرية لأداء الصلوات الخمس فقط "كمرحلة أولى" مع استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر،على أن يتم الالتزام بحزمة من الضوابط والمعايير والتي تشمل :عدم فتح دورات المياه إطلاقًا ، وعدم السماح بدخول الجنائز أو أداء صلاة الجنازة بالمسجد أو عقد القران أو أية مناسبات اجتماعية أخرى . 

كما تتضمن الضوابط أيضًا عدم فتح أية أضرحة أو مقامات نهائيًا وغلق الأبواب المؤدية إليها ، وغلق  مصليات النساء ،وحظر إقامة الدروس والندوات الدينية أو مقارئ أو أية أنشطة أخرى باستثناء الصلوات الخمس فقط ، فضلًا عن ضرورة تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص من  غير العاملين بالأوقاف و أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف فإنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب ، مشيرة إلى أنه في حالة مخالفة تلك التعليمات والضوابط سيتم إحالة المخالفين إلى لجنة القيم بالقطاع الديني . 

حي علي الصلاة.. لأول مرة في مساجد بني سويف بعد غياب 3 شهور
حي علي الصلاة.. لأول مرة في مساجد بني سويف بعد غياب 3 شهور
حي علي الصلاة.. لأول مرة في مساجد بني سويف بعد غياب 3 شهور
حي علي الصلاة.. لأول مرة في مساجد بني سويف بعد غياب 3 شهور
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