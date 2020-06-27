دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الكاف سوف يناقش خلال اجتماعه يوم ٣٠ يونيو الجاري، إقامة دورة مجمعة لمباريات نصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا.









ويواجه النادى الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي، فيما يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربي فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.









وقال المصدر ذاته إن مسئولى الكاف فى اجتماعهم بعد ايام قليلة سوف يتطرقون إلى مناقشة مقترح اقامة نصف النهائي والمباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا بنظام الدورة المجمعة.









وأضاف أن إقامة مباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا فى مكان واحد مقترح سوف تتم مناقشتها خلال اجتماع الكاف، وسوف يرى المسئولون إذا ما كانت الفترة الزمنية تسمح بإقامتها بنظام الدورة المجمعة ستتم الموافقة على المقترح.









ونوه إلى أن التكلفة المالية ستكون مرتفعة حال إقامة دورة مجمعة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا مقارنة بخوض لقاءي الذهاب والإياب، ومباراة نهائي واحدة، على أن تسافر الفرق ذهابا وإيابا على حساب الأندية التابعة إليها.









ولفت إلى أن تكاليف الدورة المجمعة سوف تقف عائقا أمام الاتحاد الأفريقي لتفعيل نظام الدورة المجمعة.