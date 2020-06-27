AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

السبت 27/يونيو/2020 - 09:32 ص
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
Advertisements
يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الكاف سوف يناقش خلال اجتماعه يوم ٣٠ يونيو الجاري، إقامة دورة مجمعة لمباريات نصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا.


ويواجه النادى الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي، فيما يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربي فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.


وقال المصدر ذاته إن مسئولى الكاف فى اجتماعهم بعد ايام قليلة سوف يتطرقون إلى مناقشة مقترح اقامة نصف النهائي والمباراة  النهائية بدورى أبطال افريقيا بنظام الدورة المجمعة.


وأضاف أن إقامة مباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا فى مكان واحد مقترح سوف تتم مناقشتها خلال اجتماع الكاف، وسوف يرى المسئولون إذا ما كانت الفترة الزمنية تسمح بإقامتها بنظام الدورة المجمعة ستتم الموافقة على المقترح.


ونوه إلى أن التكلفة المالية ستكون مرتفعة حال إقامة دورة مجمعة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا مقارنة بخوض لقاءي الذهاب والإياب، ومباراة نهائي واحدة، على أن تسافر الفرق ذهابا وإيابا على حساب الأندية التابعة إليها.


ولفت إلى أن تكاليف الدورة المجمعة سوف تقف عائقا أمام الاتحاد الأفريقي لتفعيل نظام الدورة المجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاف: إلغاء دوري أبطال أفريقيا أمر مستبعد

الزمالك يحصل على 350 ألف دولار من الكاف مكافأة التأهل لنصف نهائي أفريقيا

ملعب رادس.. كاف يستبعد تونس من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

الكاف يكشف مصير مباريات نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة| الكاف يكشف مصير مباريات دوري الأبطال.. الزمالك يدعم أبو ريدة في انتخابات الجبلاية.. رضا عبد العال يهاجم طارق حامد

على هامش حفل الإفطار.. تفاصيل جلسة مسئولى اتحاد الكرة والكاف استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي

ترشيحاتنا

أقوى مشروب لرفع المناعة في مواجهة كورونا

هذه الصلاة تحوطك وتحميك وتحصنك من الذنوب.. داوم عليها

الصين تسجل أعلى حصيلة يومية لـ إصابات كورونا خلال 4 أيام

الأسرار الخمسة للتخلص من الدهون الزائدة حول الخصر.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية عبر إنستجرام أمام المرآة

AdvertisementS

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

إكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه.. وطلبت إعارة شوبير.. فيديو

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

عضو اللجنة الخماسية عن خطاب حق التمرد: خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بعودة الدوري

بنفس القيمة وشرط وحيد.. تفاصيل عقد رينيه فايلر الجديد مع الأهلي ..فيديو

ناقد رياضى: يورجن كلوب يستحق تمثالا ومحمد صلاح سيرحل فى صفقة تبادلية ..فيديو

استعدادا للدوري.. ننشر أبرز أسماء حكام الـ VAR في قائمة الـ 54 بمعسكر فيفا

لجنة تفتيش.. شطة: مصير أمم الكاميرون 2021 مرهون بتقارير فنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد

جنسية وصحية وتجميلية.. تعرف على فوائد الجمبري