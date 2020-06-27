بعد حبسها 3 سنوات.. سما المصري تاريخ حافل بالفضائح والأزمات مع المشاهير.. وفيديوهات مخلة تحرض على الفسق والفجور.. واستبعاد من انتخابات البرلمان

لم تكن هذه المرة الأولى التى تتعرض فيها سما المصرى إلى أحكام القضاء بسبب فضائحها وتحريضها المستمر على الفسق والفجور، فضلا عن أزماتها مع أشخاص بعينهم ومشاهير.



اقرأ أيضا:



"صدى البلد" يرصد أبرز فضائح وأزما سما المصرى بعد الحكم عليها بالسجن 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنيه.



التحريض على الفسق والفجور



تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، متهمة إياها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على "الفسق والفجور"، في البلاغ الذي حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض نائب عام.









وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد إن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدًا أنه سبق وتقدم هو وموكلته (ريهام سعيد)، بعدة بلاغات ضد سما المصري، بعد ما تطاولت عليها.









ولم يكن ذلك أول بلاغ من ريهام سعيد ضد سما المصري، إذ اتهمتها قبل ذلك بالسب والقذف وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، وذلك على خلفية مقطع مقطع لسما المصري، انتقدت من خلالها حلقة "ريهام" في برنامجها "صبايا"، التي تناولت من خلالها "مرضى السمنة"، وهي الحلقة التي أثارت الجدل وانتهت بحظر ظهورها إعلاميًا لمدة عام.









استبعاد سما المصرى من انتخابات البرلمان



في نوفمبر 2015؛ صدر حكم ضد سما المصري بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة بقبول أوراق ترشيح سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى عن الدائرة 19 ومقرها دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.









وكانت سما المصرى تقدمت بأوراق ترشحها في الانتخابات البرلمانية لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر بالقاهرة، وتم قبول أوراق ترشيحها لانتخابات البرلمان.









لكن المحامي سمير صبري تقدم بطعن حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وسامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصرى"، وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بقبول أوراق ترشيح سما المصرى للانتخابات.









تغريم سما المصري في سب مصطفى كامل



في مايو 2017؛ قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بتغريم الفنانة سما المصري، 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مصطفى كامل، ونشر أخبار كاذبة.









وكان ياسر قنطوش، المحامي، وكيلا عن الفنان مصطفى كامل، أقام جنحة مباشرة اتهم فيها سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصري"، بسب وقذف موكله، ونشر أخبار كاذبة ضده، لتشويه سمعته، وذلك من خلال برنامج "الحريم أسرار" مع الفنان أمير كرارة، والمذاع على فضائية ten.









السجن 6 أشهر لسب مرتضى منصور



في عام 2015 قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة الاستعراضية سما المصري بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لسبها رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.









وكان رئيس نادي الزمالك تقدم ببلاغات ضد الراقصة سامية عطية حداقة الشهيرة بسما المصري، حيث اتهمها بسبه وقذفه على شاشة قناة "فلول" التي تملكها، وأنها قامت بإذاعة كليب من تأليفها وغنائها تطاولت فيه عليه وشهرت به، وكان يتم إذاعته يوميًا، كما اتهمته بالجنون وشرب الخمور.









وقال إن القناة التي تملكها غير مصرح لها بالبث الإذاعي، كما قامت بعمل إشارات رمزية خادشة للحياء.









وأضاف مرتضى منصور أن سما المصري تشكل خطرًا على المجتمع المصري، وأنه وراء القبض عليها بعدما قدم بلاغًا ضدها للنائب العام والمصنفات الفنية متعهدا بحبسها وغلق قناتها الفضائية الخاصة.









القبض على سما المصري بسبب قناة "فلول"



في عام 2014؛ قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الراقصة الاستعراضية، سما المصري، مالكة قناة "فلول" وذلك على خلفية استخدامها لأجهزة بث بدون ترخيص رسمي.









وجاء ضبطها عقب تقديم عدد من البلاغات ضد سما المصري حول امتلاكها لهذه الأجهزة بدون صفة شرعية إلى جانب بلاغ سب وقذف قدمه رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.









وبذات العام أعلنت سما المصري غلق قناة "فلول" عبر فيديو بثته بـ"يوتيوب"، مضيفة أنها تلقت إخطارًا، من شركة "نور سات" بأن هيئة شئون الإعلام بدولة البحرين قررت وقف بث القناة.



