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أخبار العالم

الرئيسان الفرنسي والجزائري يبحثان الملف الليبي والساحل الأفريقي

السبت 27/يونيو/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت،  مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية و الإتفاق على إستئناف الإتصالات على أعلى مستوى و دفع التعاون في كل المجالات. بحسب ما ذكرت صحيفة البلاد الجزائري.

وأشارت الصحيفة إلى أن جرى خلال المكالمة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك و التطورات الاخيرة في منطقة الساحل وليبيا و التي جرى التطابق في وجهات النظر إتجاهها .

 وكانت فرنسا والجزائر قد أعربتا في وقت سابق عن موقفهما من الأزمة الليبية، وأكدا على ضرورة الحل السياسي لإنهاء الازمة في البلاد.

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