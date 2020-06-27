الرئيسان الفرنسي والجزائري يبحثان الملف الليبي والساحل الأفريقي

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية و الإتفاق على إستئناف الإتصالات على أعلى مستوى و دفع التعاون في كل المجالات. بحسب ما ذكرت صحيفة البلاد الجزائري.





وأشارت الصحيفة إلى أن جرى خلال المكالمة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك و التطورات الاخيرة في منطقة الساحل وليبيا و التي جرى التطابق في وجهات النظر إتجاهها .





وكانت فرنسا والجزائر قد أعربتا في وقت سابق عن موقفهما من الأزمة الليبية، وأكدا على ضرورة الحل السياسي لإنهاء الازمة في البلاد.



