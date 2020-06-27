أخبار السوشيال ميديا: رانيا يوسف تثير الجدل بصورها على الشاطئ.. أيمن طاهر يوجه رسالة لـ عواد





نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





هنأ أحمد طارق نجل الإعلامى طارق يحيى شقيقه عبد الرحمن بمناسبة عقد قرانه أمس الجمعة.





نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها من على شاطئ البحر، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وجه أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، رسالة إلى محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك حيث نشر صورة له معه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: