تشكيل اللجنة وخطة الفترة المقبلة.. اتحاد الألعاب الإلكترونية يعقد أول اجتماعاته "أونلاين"

عقد مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية، أول اجتماعاته "أونلاين" بتشكيله الجديد الذي أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قبل أيام برئاسة شريف عبد الباقي .





وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل الفترة المقبلة وتشكيل اللجان النوعية من أجل تحقيق طفرة في الألعاب الإلكترونية وتوسيع قاعدة الممارسة ومظلة الاتحاد لتشمل عدد كبير من اللاعبين والأندية.





كما وجه شريف عبد الباقي بضرورة العمل بروح الفريق مع الاهتمام والبناء على ما انتهى إليه المجلس السابق.



