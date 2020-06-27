تشكيل اللجنة وخطة الفترة المقبلة.. اتحاد الألعاب الإلكترونية يعقد أول اجتماعاته "أونلاين"

عقد مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية، أول اجتماعاته "أونلاين" بتشكيله الجديد الذي أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قبل أيام برئاسة شريف عبد الباقي.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة عمل الفترة المقبلة وتشكيل اللجان النوعية من أجل تحقيق طفرة في الألعاب الإلكترونية وتوسيع قاعدة الممارسة ومظلة الاتحاد لتشمل عدد كبير من اللاعبين والأندية.
كما وجه شريف عبد الباقي بضرورة العمل بروح الفريق مع الاهتمام والبناء على ما انتهى إليه المجلس السابق.
وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من شريف عبد الباقي رئيسا، وماجد فراج نائبا للرئيس، ومحمد عبد النبى أمينا للصندوق، وفى العضوية كل من المهندس أشرف صبري ( رئيس مجلس إدارة شركة فورى) وأمنية يحيى يوسف (صحفية) ومحمد وردة (صحفى) والدكتور عبادة الجزار (وزارة الشباب والرياضة) وضم الاتحاد ولاول مرة شباب اقل من ٢٥ سنة هم ومصطفى مجدي (طالب بالاكاديمية العربية للنقل البحرى) ، بالإضافة للثنائي رنا محمد عبد الرحمن (طالبة بحاسبات عين شمس) وعبد الله جمال عبد العاطي (مهندس) في العضوية تحت السن والذى جاءوا بعد اعلان ومقابلات مع من تقدموا تنفيذا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.