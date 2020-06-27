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فن

من جديد.. ميرهان حسين تقلد إليسا على أغنية «الشجر الناشف»

السبت 27/يونيو/2020 - 05:04 م
مريهان حسين
مريهان حسين
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محمد بدران

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الفيديو وهي تقلد المطربة اللبنانية إليسا وتغني أغنية سعاد حسني "الشجر الناشف بقي ورور".

وظهرت ميرهان في الفيديو مرتدية "قميص" جينز، نفس ما ارتدته المطربة إليسا في إحدى صورها، ووضعت مكياج يتشابه مع إليسا، كما قامت بنفس تسريحة الشعر.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مريهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.

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