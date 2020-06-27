بعد جمع 2 مليار ليرة.. المعارضة التركية تتهم أردوغان وحكومته بسرقة أموال تبرعات كورونا

شنت المعارضة التركية هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، متسائلين عن مصير أموال التبرعات التي جمعها النظام لمساعدة المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكشفت المعارضة التركية عن فساد المسؤولين في حكومة أردوغان، حيث اتهم نائب رئيس مقاطعة ميرسين الجنوبية، ألباي أنتمن وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، الحكومة التركية بالصمت تجاه الأموال التي تبرع بها المواطنون لإعانة المتضررين من جائحة كورونا.





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وأشار المعارض التركي إلى تقاسم أموال التبرعات بين المسؤولين الحكوميين، وذلك بعدما وجه سؤالا لنائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي حول مصير الأموال، بينما رد الأخير مطالبا إياه بسؤال وزارة الأسرة والعمل، بحسب صحيفة "أحوال" التركية.









وعندما قدم أنتمن استفسارا إلى الوزارة، كان الرد "ابحث على الموقع"، وقال عضو حزب الشعب الجمهوري "نسأل الآن أين ذهبت تلك الأموال.. طالما أن الرئاسة التي أدارت الحملة تقول إنها لا تعرف.. قمنا بتمشيط دقيق لموقع وزارة الأسرة.. ولم نجد أي معلومات عن مصير أموال المتبرعين"، وتابع متسائلا: "هل تم إنفاقها؟ أم احتفظ بها في مكان ما؟"









واتهم المعارض التركي المسؤولين بانفاق الأموال بينهم، منتقدا سوء إدارة الحملة وفسادها، مشيرا إلى أن الحكومة منعت البلديات بما فيها تلك التابعة للحزب الفائز في انتخابات اسطنبول وأنقرة الأخيرة من إدارة حملات التبرع.







