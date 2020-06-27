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محافظات

محافظ القليوبية يصدر كتابا دوريا لتنظيم العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية

السبت 27/يونيو/2020 - 07:06 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية كتابا دوريا بمراعاة استمرار خفض قوة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها.

وشمل القرار المرضى بأمراض مزمنة (الضغط والسكر وأمراض الكلى والكبد والقلب والآورام) مع تقديم إثبات رسمى بذلك ويعتد فى ذلك ببطاقات التأمين الصحى  والعاملة أو الموظفة التى لديها أطفال أقل من 12 عام وللرئيس المباشر الحق فى استدعائها للعمل فى حالة احتياج العمل اليها لتسيير مصالح الجمهور وحرصا على تقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه .

كما تضمنت التعليمات انتظام كافة العاملين من غير الفئات المقررة بالبند رقم 1 من هذا الكتاب الدورى فى العمل اعتبارا من صباح الاحد الموفق 28 يونيو 2020.

وتضمنت التعليمات انه لرؤساء المصالح بالديوان والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديرى مديريات الخدمات كلا فى حدود اختصاصه وضع قواعد تشغيل تلك الفئات غير الخاضعة للاستثاءات بالتناوب فيها بينها شريطة أن لا تقل نسبة الحضور عن 75% من قوة العمل المقرر حضورهم وعدم التاثير السلبى على تقديم الخدمات المقدمة للجمهور ويكون رئيس المصلحة مسئولا مسئولية مباشرة عن سير العمل على الوجه الأكمل.

ولشاغلى الوظائف القيادية ممن تنطبق عليهم الاستثناءات المقررة المشار إليه يكون تقدير مدى احتياج العمل له عن طريق السلطة المختصة.

وشدد المحافظ انه على كافة رؤساء المصالح كلا فى نطاق اختصاصه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تكفل سلامه العاملين والمواطنين المتوددين على الجهات الحكومية ومنع انتشار العدوى ، فيما بينهم والعرض علينا باى معوقات فى هذا الشان لتذليها حرصا على سلامة العاملين والمواطنين، وتسرى التعليمات المشار إليها اعتبارا من صباح غدا الأحد ولحين صدور تعليمات أخرى .
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