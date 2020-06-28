طلاب شعبة علمي رياضة بـ الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا .. اليوم

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وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".





- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.





- تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، ومتابعة تباعدهم خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.





- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

- تواجد كل من "المعاونين – و2 عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسؤولية وإشراف مراقب أول اللجنة.





- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلى لجنة الإدارة التابع لها.





- تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.