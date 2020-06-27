محيي الدين يناقش أثر كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة

شارك الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، عبر الفيديو كونفرانس، في أولى جلسات السلسلة النقاشية حول ريادة الأعمال و التنمية الاقتصادية، برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد و محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك و المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية و خبير التكنولوجيا و التنمية المهندس شريف دلاور و ذلك خلال الإحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيةالصغر.









تناولت الجلسة تأثيرات جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إلقاء الضوء على قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في التنمية.





تحدث د. محمود محيي الدين عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إتاحة فرص العمل و النمو أهداف التنمية المستدامة.





و استعرض نتائج المسح الدولي الذي قام به مركز التجارة الدولية حول أهم مطالب المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ظل جائحة كورونا و الركود العالمي و مطالب المشروعات المتمثلة في المساندة المالية و التيسير الائتماني و الضريبي و تفعيل برامج حماية العاملين في هذه المشروعات صحيًا و ماليا.





و أشار إلى ضرورة مواكبة جهود الدولة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتطورات السريعة ف متطلبات تطوير هذا القطاع مع النظر أن المنافسة اليوم هي في إطار عالمي من أجل جذب الاستثمارات و التطوير و الابتكار مشيرًا إلى مثال تطور كيفية تسجيل الشركات من فكرة الشباك الواحد إلى التسجيل الكترونيًا عبر الانترنت.



