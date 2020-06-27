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بلدنا جابت حقنا.. النقيب محمد الحايس: إعدام المسماري فرحة ما بعدها فرحة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:54 م
الإرهابي عبد الرحيم
الإرهابي عبد الرحيم المسمارى
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عبد الخالق صلاح
أعرب النقيب محمد الحايس، أحد أبطال معركة الواحات، سعادته بتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى عبد الرحيم المسارى، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والمنفذ لحادث الواحات الذى استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.

وقال "الحايس" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الحمد لله بلدنا جابت حقنا، وعندنا قضاء عادل.. وكل حقوق أسر الشهداء رجعت وحقي رجع".

وتابع: "الحمد لله كل حاجة عدت، ورجعت لعملي.. فرحة ما بعدها فرحة لكل أسرة شهيد بعد القصاص من هذا الإرهابي.. وعدالة الدولة المصرية جابت حقنا".

تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا صباح اليوم فى الإرهابى عبد الرحيم المسمارى، المتورط في الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث انضم لجماعة ردع الطغاة التابعة لتنظيم الفتح الإسلامى، إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا.

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