AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ 2000 جنيه.. إيفا فارما: مصاب كورونا يحتاج 11 أمبولا من ريمديسيفير

السبت 27/يونيو/2020 - 10:06 م
الدكتور احمد عليوه،
الدكتور احمد عليوه، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، المصنعة لدواء ريمديسيفير، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة جلياد العالمية لتصنيع دواء ريمديسيفير وتوزيعه في 126 دولة بجانب مصر.

وأضاف، أن هذا الحق الحصري بسبب كوننا وكيل الشركة وشريك النجاح معها في القضاء على فيروس سي في مصر.

وأكد عليوه، في تصريحات لـ صدى البلد، أن شركة إيفا فارما، تنتج يوميا 16 ألف أمبول من دواء ريمديسيفير، بمعدل نصف مليون أمبول شهريًا.

وأفاد مدير العلاقات العامة، أن السعر العالمي لدواء ريمديسيفير، من 4 إلى 5 آلاف دولار، وسيطرح بالسوق المصري بأقل من 5%، في حدود ألفي جنيه تقريبا.

وأوضح عليوة، أن عدد الجرعات التي يأخذها المريض المصاب بفيروس كورونا بمصر، 11 أمبولا، للتعافي من الفيروسات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقن وريدي.. مصادر: طرح دواء ريمديسڤير لعلاج كورونا الشهر الحالي.. وسعره الأقل عالميا

أحمد موسى أول من أعلن استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا وإنتاجه في مصر

أحمد موسى يناشد الشركة المصنعة لعقار ريمديسيفير بتخفيض السعر

شاهد .. اللحظات الأولى من داخل مصنع مصري لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج كورونا بمصر

بعد الحصول على الترخيص.. تفاصيل تصنيع دواء ريمديسيفير في مصر لعلاج كورونا.. فيديو

عقب تصنيعه بمصر.. وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

الخطر الأكبر على صحة الدماغ.. طرق منزلية لـ علاج ضغط الدم

مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي آكل.. أحمد ناجي يوضح حقيقة تصريحه لـ صدى البلد

الفيروس بدأ يضعف.. هانى الناظر: نسبة الشفاء من كورونا سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب الحر

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بالمحاور الرئيسية المختلفة.. السيسى يوجه بمراعاة توفير كل الخدمات للمواطنين ومرتادي جانبي الطرق

السودان.. مقتل سجين وإصابة 4 آخرين بعد محاولة هروب جماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من الستينيات.. سولاف فواخرجي تفاجئ جمهورها بإطلالة مميزة

بفستان لافت.. أديل تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

لو هتسافري.. نصائح عند اختيار الملابس