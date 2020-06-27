بـ 2000 جنيه.. إيفا فارما: مصاب كورونا يحتاج 11 أمبولا من ريمديسيفير

قال الدكتور أحمد عليوة ، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، المصنعة لدواء ريمديسيفير، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة جلياد العالمية لتصنيع دواء ريمديسيفير وتوزيعه في 126 دولة بجانب مصر.





وأضاف، أن هذا الحق الحصري بسبب كوننا وكيل الشركة وشريك النجاح معها في القضاء على فيروس سي في مصر.





وأكد عليوه، في تصريحات لـ صدى البلد، أن شركة إيفا فارما، تنتج يوميا 16 ألف أمبول من دواء ريمديسيفير، بمعدل نصف مليون أمبول شهريًا.





وأفاد مدير العلاقات العامة، أن السعر العالمي لدواء ريمديسيفير، من 4 إلى 5 آلاف دولار، وسيطرح بالسوق المصري بأقل من 5%، في حدود ألفي جنيه تقريبا.



